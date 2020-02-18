Пассажирка нашла 1 млн рублей в туалете самолета, летевшего из Томска в Москву

Пассажирка рейса Томск – Москва обнаружила в туалете самолета пакет с крупной суммой в иностранной валюте и забрала себе. В пакете было 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро (почти 1 млн рублей). В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил замначальника томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов изданию FlashSiberia.

По словам правоохранителя, деньги в санузле забыли пассажиры, направлявшиеся из Томска в Германию через Москву. Пара летела на свадьбу.

В ходе расследования выяснилось, что иностранную валюту нашла в туалете одна из пассажирок и решила присвоить себе. В итоге женщина вернула деньги и оказалась под уголовным преследованием.

Томск, Ольга Панфилова

Томск. Другие новости 18.02.20

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