Под Самарой отец убил утюгом трехмесячную дочь за плач

В Самарской области отец убил трехмесячную дочь за плач. Родитель расправился с младенцем при помощи утюга, после чего выбросил пакет с телом ребенка на улицу. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

По информации ведомства, пакет с телом трехмесячной девочки был обнаружен 15 февраля на одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области. Экспертиза показала, что экспертиза, что смерть ребенка наступила из-за травмы в области головы. Вскоре по подозрению в убийстве девочки был задержан ее 34-летний отец.

Подозреваемый на допросе рассказал, что в ночь на 8 февраля, находясь в пьяном виде, укачивал плачущую дочь, но в какой-то момент ребенок выпал у него из рук. Мужчина поднял малышку и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, однако девочка продолжала плакать. Раздраженный плачем отец взял утюг и ударил им дочь по голове. Мать ребенка в это время готовила для дочери еду. Родители решили не вызывать скорую помощь для ребенка. Утром девочку обнаружили мертвой. Отец малышки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.

В ходе расследования дела следователи дадут правовую оценку действиям матери ребенка и должностных лиц профильных служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей, отметили в СКР. Известно, что ранее мать убитой малышки была лишена родительских прав в отношении трех детей.

Самара, Ольга Панфилова

Самара. Другие новости 18.02.20

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