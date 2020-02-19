В Омской области нашли тело пропавшего экс-министра

В Черлакском районе Омской области обнаружили тело бывшего главы регионального министерства здравоохранения Юрия Ерофеева. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Труп обнаружили 18 февраля, уточняет портал Om1.ru. По предварительным данным, экс-чиновник разбился на снегоходе. Ему было 56 лет. Поиски Ерофеева были организованы 17 февраля после обращения в правоохранительные органы его супруги.

Ерофеев родился в 1964 году. Пост министра здравоохранения Омской области занимал с июня 2008 года по июнь 2012 года. Ранее он руководил региональным управлением Роспотребнадзора. Ерофеев являлся фигурантом громкого дела о покупке томографов по завышенным ценам. Ущерб составил порядка 138 млн рублей, но дело закрыли в связи с истечением срока давности.

Омск, Иван Гридин

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