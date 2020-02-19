В Саратове эвакуировали мэрию и гордуму из-за «Мерседеса» с иностранными номерами

В Саратове эвакуировали сотрудников мэрии и городской думы из-за подозрительного автомобиля «Мерседес» с иностранными номерами
По информации пресс-службы горадминистрации, на территорию ведомственного гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. На месте работает полиция, здания мэрии и городской думы на улице Первомайской эвакуированы и оцеплены, передает ТАСС.
Местные СМИ уточняют, что у подозрительного автомобиля «Мерседес» британские номера. Неизвестный припарковал его во дворе мэрии минувшей ночью, пишет издание fn-volga.ru.
Сейчас иномарку проверяют саперы и кинологи. Движение на участок улицы Первомайской между улицами Соборной и Радищева закрыто.
Саратов, Ольга Панфилова
Саратов. Другие новости 19.02.20
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