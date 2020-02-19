В Саратове эвакуировали мэрию и гордуму из-за «Мерседеса» с иностранными номерами

В Саратове эвакуировали сотрудников мэрии и городской думы из-за подозрительного автомобиля «Мерседес» с иностранными номерами

По информации пресс-службы горадминистрации, на территорию ведомственного гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. На месте работает полиция, здания мэрии и городской думы на улице Первомайской эвакуированы и оцеплены, передает ТАСС.

Местные СМИ уточняют, что у подозрительного автомобиля «Мерседес» британские номера. Неизвестный припарковал его во дворе мэрии минувшей ночью, пишет издание fn-volga.ru.

Сейчас иномарку проверяют саперы и кинологи. Движение на участок улицы Первомайской между улицами Соборной и Радищева закрыто.

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 19.02.20

Тагильчанка требует 3,5 млн рублей у минфина за брата, запытанного до смерти в отделе полиции. / Российские медики и IT-специалисты выступили в защиту фигурантов «пензенского дела». / На Ямале пропавшего предпринимателя, чью машину нашли пустой и залитой кровью, спасли от киллера. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»