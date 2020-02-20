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Четверг, 20 февраля 2020, 16:09 мск

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Моряки из России отравились во время дератизации судна

Граждане России пострадали во время травли грызунов на судне Fri Dolphin. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в морской индустрии.

Сухогруз стоит в порту французского города Брест. Экипаж состоит из семи человек. Перед погрузкой зерна было решено травить на судне грызунов.

Вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, сообщил собеседник агентства. Гражданин Эстонии, исполнявший обязанности повара, скончался.

В региональном отделении Российского профсоюза моряков заявили, что информация об инциденте к ним с борта судна не поступала.

Париж, Зоя Осколкова

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