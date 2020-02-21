Яркая вспышка и громкий хлопок: метеорит упал в Карелии (ВИДЕО)

В Сегежском районе Карелии в объектив камеры видеонаблюдения попал падающий метеорит.

На кадрах видно, как крупный светящийся шар на большой скорости летит в темном небе над жилыми домами, а затем взрывается – видна яркая вспышка. Очевидцы, по их словам, слышали громкий хлопок.

Судя по видео, выложенному в соцсетях, болид пролетел в небе над Карелией 20 февраля в 04:35 по местному времени. Падение небесного тела продолжалось не более пяти секунд.

Петрозаводск, Ольга Панфилова

Петрозаводск. Другие новости 21.02.20

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