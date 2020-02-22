Скандал в Пензе: человек, похожий на вице-премьера, был нетрезва и кричал на сотрудников ГИБДД

Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов оказался в эпицентре скандала.

В Интернете появилось видео, на котором человек, похожий на чиновника, кричит на полицейских, предлагающих его даме пройти тест на алкогольное опьянение.

Как оказалось, ночью на трассе недалеко от села Золотаревка сотрудники ГИБДД остановили «Mitsubishi Lancer», за рулем которого находилась молодая дама – от нее разило алкоголем. А рядом на пассажирском месте сидел человек, похожий на вице-губернатора. Человек тоже был нетрезв, вел себя агрессивно и кричал на сотрудников ГИБДД.

В итоге, на даму составили протокол за вождение в пьяном виде, а на мужчину – за передачу управления.

Сам Валерий Беспалов ситуацию не комментирует. Зато по этому поводу высказались некоторые пензенские СМИ, заявившие, что ночная история может быть политической интригой. Главный аргумент в пользу этой версии: «На дорожном участке, где был задержан чиновник, в ночное время суток сотрудников ГИБДД можно встретить крайне редко». «Оказался ли представитель облправительства не в том месте и не в то время или за ним следили?» – вопрошают авторы версии. Претензии ГИБДД к фигурантам истории они предпочли не комментировать.

Между тем, в правительстве Пензенской области заявили, что губернатор Иван Белозерцев поставлен в известность о дорожном инциденте, назначено служебное расследование.

Пенза, Игорь Юров

Пенза. Другие новости 22.02.20

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