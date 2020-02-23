В Калифорнии рой пчел напал на прохожих

В Калифорнии рой африканизированных пчел атаковал прохожих.

Инцидент произошел в городке Пасадена на бульваре East Colorado. Рой пчел (по оценкам специалистов, насекомых было около 40 тысяч) вырвался из-под карниза отеля Howard Johnson Inn и начал гоняться за людьми.

Вызванные на место полиция и пожарные быстро перекрыли бульвар, но без пострадавших не обошлось: после укусов госпитализированы два пожарных, два полицейских и один случайный прохожий.

«Что-то их раздражает… Какая-то активность, шум, вибрация ... Трудно сказать, что», – цитирует The Guardian представителей Ассоциации пчеловодов округа Лос-Анджелес.

В пожарной охране Пасадены заявили, что впервые видят так много пчел в одном месте. Сначала разъяренных насекомых пытались успокоить дымом, а когда это не подействовало, использовали пену для тушения огня.

Напомним, африканизированные пчелы произошли от скрещивания между африканскими и европейскими пчелами. Гибрид был завезен в Южную Америку в середине прошлого века, начал быстро размножаться, смешиваясь с местными видами, и расселился по двум континентам. Из-за агрессивного характера и более болезненных, чем у других, укусов этот вид получил прозвище пчелы-убийцы.

Пасадена, Игорь Юров

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