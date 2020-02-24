В Прикамье врачи скорой помощи волокли пациента по грязи. Минздрав пообещал наказать медиков (ВИДЕО)

В городе Березники Пермского края медики скорой помощи дотащили пациента до машины волоком по грязной жиже. Видео инцидента сняли очевидцы. Запись появилась в паблике «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медработники волокут мужчину по грязному асфальту за одежду. Предположительно, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автор видео и прохожие возмутились увиденным и спросили, почему врачи не используют носилки для перемещения пациента. На это сотрудник «неотложки» ответил: «Носилки для больных, а не для «этого»… Он весь грязный».

В Минздраве Пермского края, комментируя видео, заявили, что по этому случаю будет проведена проверка. «Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – пообещали в ведомстве. В минздраве напомнили, что «медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы». «Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи… Выпивший человек – это такой же пациент, как и все», – цитирует комментарий чиновников РИА «Новости».

Березники, Ольга Панфилова

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