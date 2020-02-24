Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера

В Нью-Йорке суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна.

В частности, обвиняемого признали виновным в принуждении к оральному сексу своей ассистентки и изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Напомним, сразу несколько звёзд Голливуда выступили с обвинениями в адрес Вайншейна. Оказалось, что с помощью секса он решал многие вопросы в киноиндустрии. Жертвами продюсера оказались Ума Турман, Анджелина Джоли и др.

Обличение Вайнштейна легло в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo. Карьера продюсера была разрушена, а сам он стал объектом судебного преследования. Некоторые жертвы похотливого кинодеятеля согласились принять от него многомиллионные компенсации за понесённые страдания.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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