В Красноярске нашли второй за неделю труп со следами укусов собак

В Красноярке обнаружили тело второго погибшего со следами собачьих укусов. Первый труп нашли три дня назад. Возбуждены два уголовных дела – об убийстве и халатности.

Как сообщили в полиции, тело женщины со следами укусов обнаружили 22 февраля на улице Мичурина. Спустя три дня в Ленинском районе обнаружили мертвого мужчину. Причину смерти обоих установит вскрытие.

По данным СК, еще одна женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности, сообщили в СКР. Фигурантом второго дела стал руководитель управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгений Петрюк. Он «не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пес» в части отлова и содержания бездомных животных». В настоящее время следствие ходатайствует о заключении чиновника под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 25.02.20

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