В Саратове экс-глава «управляйки» получил срок за лед на крышах

В Саратове суд вынес приговор экс-директору управляющей компании, которого признал виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, возглавляемая подсудимым управляющая компания не приняла своевременных мер по расчистке крыш от снега и наледи. В результате 2 марта 2019 года с крыши одного из домов на улице Московской на голову 77-летнего пенсионера упала ледяная глыба. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в тот же день в отделении реанимации.

Кроме того, 19 марта 2019 года с крыши двухэтажного дома на улице Тулупной скопление льда упало на 48-летнюю женщину. У пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, сочетанная травма тела с переломами ребер, повреждением легкого, перелом локтевой кости со смещением. Данные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый своей вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших на общую сумму 800 тыс. рублей.

Саратов, Иван Гридин

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