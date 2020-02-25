В Сочи ждут смерчей и схода лавин

Сочи объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на официальном сайте города, из-за непогоды в горных районах возможен сход лавин. Предупреждение будет действовать до конца 26 февраля. Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.

Кроме того, неспокойно и в прибрежных районах: есть угроза формирования смерчей над Черным морем.

Кроме того, в связи с мокрым снегом и дождем велика вероятность налипания снега на провода ЛЭП.

Сочи, Елена Васильева

Сочи. Другие новости 25.02.20

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