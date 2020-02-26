В Сочи унесенных в море детей ищут с помощью авиации

В Сочи двух подростков унесло в море течением реки. В поисках принимают участие более 150 человек. К операции подключили вертолет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО МЧС на борту обследует акваторию Черного моря. Кроме того, на поиски вышел катер с двумя спасателями на борту.

Накануне вечером двое школьников 12 и 14 лет переходили реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. По словам очевидцев, один из мальчиков провалился в воду по грудь, второй пытался ему помочь и сам упал. Обоих детей течением унесло в море.

Поначалу поиски были осложнены плохими погодными условиями, бушевал шторм и спасательные катера не могли отойти от берега.

На место также выехали следователи. СКР проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Сочи, Зоя Осколкова

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