На Дальнем Востоке и в Сибири массово эвакуируют школы из-за минирований

На Дальнем Востоке и в Сибири в школы поступили угрозы о минировании. Отправители сообщений требуют деньги от компании Samberi. Проверки показали отсутствие каких-либо взрывных устройств.

Сообщения о заложенных бомбах получили школы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Биробиджане и Благовещенске. В Хабаровске в общей сложности были эвакуированы более 41,3 тысячи детей и 3,1 тысячи взрослых. Взрывотехники проверили шесть учебных учреждений и ничего подозрительного не обнаружили. Они продолжают свою работу.

Анонимы также сообщили о минировании школ Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска. В первых трех городах все учебные заведения были закрыты, детей и учителей эвакуировали.

В Антитеррористической комиссии Новосибирской области отметили, что угрозы поступают по электронной почте. «В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», – сообщила пресс-служба регионального правительства. После проверки в школах не нашли признаков закладки взрывных устройств.

В Красноярске пришлось эвакуировать 50 образовательных учреждений. В антитеррористической комиссии края отметили, что правоохранительные органы также ищут источник ложной информации.

В Улан-Удэ число «заминированных» школ достигло 36. После проверки четверти учебных заведений никаких устройств, угрожающих жизни и здоровью учащихся, в зданиях не обнаружено. Сотрудники Росгвардии продолжают искать бомбы.

В Иркутске школы не стали эвакуировать после угроз. «Эвакуация из школ не проводилась. На место выезжали сотрудники полиции. Ситуация на особом контроле», – заявили «Интерфаксу» в администрации города.

В соцсетях появились скриншоты сообщений, полученных школами. В них авторы заявляют, что заложили заряд тротила, содержащий аммиак, а также заряд с таймером, который содержит треххлористый фосфор. Отправители требуют от компании Samberi выплатить долг в 10 млн. В противном случае, они обещают взорвать снаряды. Местные СМИ сообщают, что такая фирма действительно существует на Дальнем Востоке.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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