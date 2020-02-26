В школе Ульяновска подросток напал с ножом на учительницу

В школе Ульяновска восьмиклассник ранил ножом в живот свою учительницу. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, 15-летний мальчик принес в школу кухонный нож и напал на учительницу математики. Подросток ударил 59-летнюю женщину в живот. Пострадавшую госпитализировали.

В полиции добавили, что ученик сбежал с места происшествия. Сотрудники Росгвардии нашли его дома. В настоящее время с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство».

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка», – сообщили следователи.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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