В Сибири женщина утонула в вырытой коммунальщиками яме

Завершено расследование о гибели жительницы города Купино Новосибирской области в яме, которую вырыли коммунальщики. Фигурантами уголовного дела стали мастера, не обеспечившие безопасность при проведении строительных работ, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи установили, что работники МУП «Теплосети» в сентябре 2019 года выкопали яму, чтобы починить водопроводную трубу. Однако по окончании ремонта зарывать и огораживать яму они не стали. Так как решили, что так будет удобней чинить трубу в случае прорыва зимой.

В результате в начале ноября прошлого года в провал упала 48-летняя женщина, не смогла выбраться и утонула.

Угловное дело было возбуждено по по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность повлекшая по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В гибели женщины обвинили двух мастеров. Их судьбу решит суд.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 27.02.20

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