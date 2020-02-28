В школе Хакасии дети и учитель получили ожоги глаз

В Абакане школьники и учитель получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. Всего пострадали 15 детей. Проверку произошедшего проводит Роспотребнадзор, Городское управление образования и прокуратура.

Инцидент произошел в школе №20. В классе во время занятий проводилась дезинфекция бактерицидным ультрафиолетовым излучателем открытого типа. «Устройство было принесено в класс сотрудником школы, ответственным за проведение дезинфекционных работ», – сообщили в администрации образовательного учреждения.

В результате за помощью к медикам обратились 15 школьников, уточнили в пресс-службе республиканского минздрава. Госпитализация не потребовалась, детям прописали глазные капли. В настоящее время у большинства пострадавших зрение восстановлено полностью.

По данному факту проводится проверка со стороны Роспотребнадзора, Городского управления образования и прокуратуры. «По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в республиканской прокуратуры», – говорится на сайте прокуратуры.

Абакан, Зоя Осколкова

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