В Париже протестующие спровоцировали пожар на Лионском вокзале

В Париже Лионский вокзал пришлось эвакуировать из-за пожара.

Пламя вспыхнуло во второй половине дня на прилегающем к вокзалу бульваре Берси. Как сообщают «Евроньюс», причиной инцидента стали демонстранты, выступавшие против конголезского певца Фалли Ипупы, чей концерт должен был состояться в находящемся в этой районе комплексе Accor Hotel Arena. Они стали поджигать мусорные баки и припаркованные автомобили, когда полиция попыталась их остановить.

Протестующие считали неприемлемым то, что Фалли Ипупа, поддерживавший экс-президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилу и его преемника Феликса Чисекеди, может выступать во Франции. Они обвиняли бывшего и нынешнего глав государства в авторитарном правлении и гибели людей. Им противостояли сторонники певца.

Власти Парижа, предвидя неприятности, запретили акцию протеста. Но протестующим и сторонникам артиста это не помешало. Беспорядки случилось все равно.

Работа станций метро Гар-де-Лион и Берси была приостановлена. Поезда столичной подземки и пригородные электрички на ней не останавливались. Парижские пожарные справились с огнём на Лионском вокзале ближе к позднему вечеру пятницы.

Столичная префектура и глава МВД Франции осудили действия манифестантов. Более 37 человек были задержаны и более 50 оштрафованы, сообщают «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

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