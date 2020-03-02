В Маниле уволенный охранник торгового центра захватил десятки заложников (ФОТО)

В торговом центре в столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек.

Инцидент произошел в торговом центре Greenhills, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. Нападавший – бывший охранник ТЦ – вооружен огнестрельным оружием и гранатами. Он удерживает сотрудников молла.

Сейчас правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Из торгового центра эвакуируют покупателей.

Также сообщается, что в ходе нападения пострадал один человек. Он госпитализирован с огнестрельным ранением.

Городские власти сообщили, что захватчик был обижен на руководство ТЦ из-за увольнения.

Манила, Ольга Панфилова

Манила. Другие новости 02.03.20

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