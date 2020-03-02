На Кубани 20 детей попали в больницу с отравлением

В Краснодарском крае 24 человека отравились на праздновании Масленицы. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 жителя микрорайона Губернский Краснодара. В Роспотребнадзоре уточнили, что 22 человека госпитализированы с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией, из них 21 ребенок в возрасте от 1 года 7 месяцев до 16 лет.

«В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное», – добавили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы внешней среды (воды, пищи, смывы с объектов внешней среды), обследовали сотрудников предприятия общественного питания, участвующих в приготовлении блюд для мероприятия.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 02.03.20

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