На Кубани 20 детей попали в больницу с отравлением

В Краснодарском крае 24 человека отравились на праздновании Масленицы. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, за медицинской помощью обратились 24 жителя микрорайона Губернский Краснодара. В Роспотребнадзоре уточнили, что 22 человека госпитализированы с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией, из них 21 ребенок в возрасте от 1 года 7 месяцев до 16 лет.
«В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное», – добавили в СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы внешней среды (воды, пищи, смывы с объектов внешней среды), обследовали сотрудников предприятия общественного питания, участвующих в приготовлении блюд для мероприятия.
Краснодар, Зоя Осколкова
Краснодар. Другие новости 02.03.20
От замглавы УФАС потребовали публичных извинений. / Транзит коронавируса: заболевание выявлено у пассажира, прилетевшего в Пекин через Москву. / За убийство мужа югорчанка на 8 лет отправиться в колонию. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube