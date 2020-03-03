В Забайкалье сын застрелил жестокого отца

В Забайкальском крае 17-летний мальчик застрелил из ружья в собственного отца. Подросток утверждает, что родитель плохо обращался с ним и другими детьми. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что преступление было совершено в результате бытового конфликта. В ходе ссоры мальчик произвел несколько выстрелов из ружья. Мужчина скончался на месте от огнестрельных ранений лица и грудной клетки.

Местные СМИ уточняют, что убийство произошло в селе Ломы Сретенского района. Мужчина неоднократно поднимал руку на свою жену и ее детей. Один из мальчиков повредил семейный автомобиль, отец выпил алкоголь и начал избивать сына. Подросток не выдержал издевательств и расправился с родителем.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ «умышленное убийство». «Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Расследование продолжается», – сообщили в СКР.

Чита, Зоя Осколкова

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