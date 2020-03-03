На Кубани преступный картель похитил из бюджета 37 млн рублей

В Ставрополье возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, специализировавшегося на хищении денег из бюджета. Как сообщили в пресс-службе СКР, фигурантами дела стали 11 человек, шесть из которых женщины. В зависимости от роли каждого, их подозревают в создании преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями или участии в нем (ч.1, 2 ст.210 УК РФ).

По версии следствия, преступное сообщество в 2016 году создала жительница Ставрополя. В его состав вошли ее друзья и родственники, в отношении которых ранее возбуждены и расследуются дела по статьям «мошенничество» и «ограничение конкуренции» (ч.4 ст.159 и ч.2 ст.178 УК РФ).

В производственное звено преступного сообщества вошли 6 человек. Они исполняли обязанности юрисконсультов, менеджеров, специалистов по тендерам. В организационное звено входило 4 человека, которые являлись директорами 7 созданных для участия в аукционах организаций.

С 2017 по 2019 года эти фирмы участвовали в картельном сговоре и заключили 18 госконтрактов на поставку оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 млн рублей. Благодаря завышенной стоимости, по которой заключались контракты, злоумышленники похитили 37 млн бюджетных рублей.

Силовики провели обыски по месту жительства и работы злоумышленников, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся организации и деятельности преступного сообщества. В настоящее время в отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще 2 человек – домашний арест, 7 фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 03.03.20

Турция сбила третий сирийский самолет в Идлибе. / Причал в Алупке таки реконструируют (ФОТО). / В Забайкалье сын застрелил жестокого отца. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»