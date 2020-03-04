В Самаре обрушилась стена столетнего жилого дома

В Самаре рухнула стена жилого дома, построенного более 100 лет назад. В результате пострадала женщина, еще десять человек, в том числе четверо детей были эвакуированы.

Инцидент произошел в жилом многоквартирном двухэтажном доме Арцыбушевской, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Кирпичная стена обрушилась и упала на соседний пристроенный дом.

«В результате пришествия погибших нет, в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализирована женщина 1965 г.р. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано десять человек, в том числе четыре ребенка, которые размещены у родственников», – говорится в сообщении МЧС.

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС, стена рухнула из-за ветхости конструкций дома. Здание было построено в 1917 году. Девять лет назад дом признали аварийным. Теперь будет решаться вопрос о признании аварийной и жилой пристройки, на которую обрушилась стена.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 04.03.20

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