В Татарстане полицейского разыскивают за изнасилование школьницы

Сотрудника Лениногорского ОМВД подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Сам полицейский заявил, что секс был по обоюдному согласию, и скрылся от следствия.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что полицейские Лениногорска выявили своего сослуживца, который подозревается в совершении преступления. «К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – говорится в сообщении. Однако какое именно совершил правонарушение страж порядка, не сообщается.

Местные СМИ пишут, что речь идет о 28-летнем мужчине, который в конце февраля на окраине одного из сел Лениногорского района заманил школьницу в автомобиль и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый заявил, что девушка была согласна на интимную близость, поэтому никакого насилия он не совершал. После этого мужчина пустился в бега.

Казань, Зоя Осколкова

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