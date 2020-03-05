В Омской области многодетную мать до смерти возили между больницами

Жительницу Омской области несколько раз перевозили из одной районной больницы в другую, пока она не скончалась. В результате были уволены два главврача. Возбуждено уголовное дело о халатности.

44-летней многодетной матери стало плохо 13 февраля, она с трудом могла говорить. С сильной головной болью и головокружением женщину увезли в Горьковскую ЦРБ. Затем медики приняли решение транспортировать пациентку в Калачинскую ЦРБ, которая находится в 40 км.

На следующий день, когда супруг позвонил в медицинское учреждение, узнать о здоровье жены, ему сообщили, что ее вновь увезли в Горьковскую ЦРБ, пишет «Газета.ru». Навестить супругу мужчине не дали, а 16 числа он узнал, что женщину поместили в реанимацию и собираются вновь везти в Калачинскую ЦРБ. Там медики заявили, что сделали все, что требовалось, и собрались снова везти ее обратно.

Муж больной вмешался и потребовал, чтобы ее осмотрел невролог. Врач направил пациентку на МРТ с рентгеном. Других вестей о состоянии жены мужчина не получал, а 19 февраля ему сообщили о ее смерти. Причиной гибели стал инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий.

Минздрав Омской области распорядился уволить главврачей обеих больниц, где в течение нескольких дней не могли помощь женщине. Кроме того, уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) возбудил региональный СКР.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновных в смерти пациентки. Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 05.03.20

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