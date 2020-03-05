В Костромской области пропала 8-летняя девочка

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней девочки. Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение о пропаже юной школьницы поступило в правоохранительные органы города Нея вечером 4 марта. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что вечером 4 марта девочка направилась в сторону дома по улице Дорожной, но с тех пор ее никто не видел. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, организованы поиски ребенка, в которых задействованы сотрудники правоохранительных органов, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

На место происшествия выехало руководство и криминалисты СУ СК России по Костромской области.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 05.03.20

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