На стройке в Казани оборвала люлька с пятью рабочими. Три человека погибли

В Татарстане по факту гибели троих рабочих возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» (ч.3 ст.216 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Установлено, что вечером 5 марта на территории строящегося жилого комплекса в Советском районе Казани при выполнении фасадных работ с 5-го этажа строящегося дома упала люлька, в которой находились пять рабочих.

Двое из них скончались на месте. Трех человек госпитализировали, однако медикам не удалось спасти жизнь одного из них. По предварительным данным, люлька упала в результате обрыва троса. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 06.03.20

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