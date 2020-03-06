На острове Пасхи произошло ДТП с участием истукана

На острове Пасха местный житель на пикапе протаранил одну из знаменитых священных статуй. От столкновения с транспортным средством исторический и культурный памятник разрушился.

Как сообщает ВВС, мэр Пасхи Педро Эдмундса Паоа уже выступил с обращением об ограничении дорожного движения в районе размещения истуканов.

Напомним, что истуканов вырезали из камня древние рапануйцы – коренной народ, до сих пор населяющий остров Пасхи. Считается, что статуи воплощают духов выдающихся предков своих создателей, а недавнее исследование также показало, что само производство истуканов делало землю более плодородной, так как во время строительных работ почва постоянно удобрялась фрагментами базальтовой породы.

Сейчас на острове, который находится в Тихом океане в 3,5 тыс. километров от Чили, примерно 1000 статуй. Они известны как моаи и привлекают сюда 12 тыс. туристов ежемесячно.

«Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест – но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует», – рассказал мэр Эдмундс Паоа местной газете El Mercurio.

«Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали, и вот результат», – посетовал он.

Сообщество рапануйцев опубликовало в «Фейсбуке» пост с фотографиями места аварии и призывом защитить культурное наследие острова.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.03.20

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