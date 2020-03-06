Михаил Ефремов из-за алкоголя не смог улететь из Санкт-Петербурга

Актер Михаил Ефремов не попал на самолёт в Санкт-Петербург – Рига. Его не допустили к посадке в связи с нетрезвым состоянием, сообщают «Вести». При этом уточняется, что скандалов и дебошей актер не устраивал.

Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося. «Без комментариев», – отметила представитель актера в беседе с «Пятым каналом».

В авиакомпании AirBaltic уточнили, что актер получил наказание в виде штрафа.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Ефремов испытывает проблемы со здоровьем: он упал на даче и сломал ребро. Сам актер утверждал, что инцидент случился с ним совершенно случайно и он был при этом совершенно трезв.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.03.20

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