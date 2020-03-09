На премьера Судана совершено покушение

В Судане совершено покушение на премьера страны Абдаллу Хамдука. Как сообщает телеканал Al Arabiya, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Премьер-министр перевезен в безопасное место, сообщает ТАСС. Два человека, по предварительной информации, получили незначительные ранения.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.03.20

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