Главный полицейский по контролю за наркотиками Ненецкого округа найден мертвым

В Ненецком автономном округе ЧП. В понедельник стало известно о смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков округа.

Как сообщает «Интерфакс», тело полицейского обнаружили по месту жительства. Согласно информации официального сайта регионального УМВД, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков является полковник полиции Евгений Солонович.

Причина и обстоятельства смерти высокопоставленного полицейского выясняются.

Архангельск, Елена Васильева

Архангельск. Другие новости 09.03.20

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