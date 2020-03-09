В Якутске на передержке убиты десятки кошек и собак

Полиция в Якутске расследует дело о массовой гибели на передержке порядка сотни кошек и собак, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

Весь понедельник в соцсетях и СМИ распространяется информация, что в контейнере, находящемся на территории пункта временного содержания животных, были обнаружены трупы кошек и собак с признаками насильственной смерти.

5 марта пресс-служба мэрии Якутска сообщала, что в пункте передержки безнадзорных животных обнаружили собаку с вирусом бешенства, вследствие чего на территории ввели карантин.

Все местные чиновники поспешили открестится от произошедшего. К примеру, мэр города Якутска Сардана Авксентьева в Instagram сообщила, что не давала никаких распоряжений об умерщвлении животных и уже обратилась по этому поводу в полицию.

Глава Якутии Айсен Николаев написал в своём микроблоге, что дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ.

Пункт передержки безнадзорных собак и кошек существует в Якутске с 2015 года. Как сообщалось 5 марта, с начала года в городе было отловлено 460 животных, из них 146 собак и 18 кошек вернулись к хозяевам. 5 марта в пункте передержки содержались 214 собак и 46 кошек, уточняет ТАСС.

Якутск, Елена Васильева

Якутск. Другие новости 09.03.20

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