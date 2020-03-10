В Чили совершено ограбление века

В Чили совершено преступление века. Как сообщают чилийские СМИ, порядка 10 вооруженных преступников проникли на территорию аэропорта Сантьяго в машине с логотипом DHL. Там они устроили перестрелку и отобрали у курьеров один миллион евро и 14 миллионов долларов. Деньги прибыли из-за рубежа и, как сообщалось, должны были быть переданы охранной фирме Brinks.

В ходе нападения были ранены два человека. Преступники с похищенной суммой скрылись. Отмечается, что в августе прошлого года в Чили также было совершено крупное ограбление, тогда преступники завладели примерно 8 миллионами долларов.

Сантьяго, Елена Васильева

Сантьяго. Другие новости 10.03.20

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