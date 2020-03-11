Продюсер Харви Вайнштейн сядет на 23 года за сексуальные преступления

23 года тюрьмы получил по решению Верховного суда штата Нью-Йорк известный продюсер Харви Вайнштейн. Он признан виновным в преступлениях сексуального характера, в том числе в изнасиловании и домогательствах. Совершал противоправные действия влиятельный деятель Голливуда тридцать лет. В обмен на секс он предлагал женщинам продвижение по карьерной лестнице.

В 2017 году более 80 женщин обвинили Вайнштейна, начав с него знаменитое на весь мир движение в соцсетях для жертв сексуальных преступлений #metoo.

В числе жертв продюсера значатся Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек. Кроме актрис, против него так же выступили сотрудницы его компании и бывшая личная ассистентка Лиса Роуз. Последняя прокомментировала приговор Вайнштейну в эфире ВВС. Она сообщила, что очень рада произошедшему и восторжествовавшей справедливости, которая позволила наказать богатого и влиятельного представителя Голливуда.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.03.20

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