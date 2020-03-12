В Самарской области свора собак набросилась на 7-летнюю девочку

По факту нападения собак на ребенка в Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.2 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. ЧП случилось вечером 28 февраля в районе пересечения улиц Кирова и Самарской в Чапаевске. Свора набросилась на 7-летнюю девочку. У ребенка диагностированы множественные раны головы и туловища.

Следователи считают, что данное происшествие случилось из-за ненадлежащего исполнения чиновниками Управления благоустройства города своих должностных обязанностей. Пострадавшая девочка в настоящее время находится на медицинском стационарном лечении. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 12.03.20

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