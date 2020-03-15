Украинские войска снова обстреляли пригород Донецка: двое раненых, более 300 домов без электричества

Украинские военные вновь нарушили минские договоренности и обстреляли из гранатометов и зенитных установок населенные пункты вблизи Донецка. В результате атаки двое ополченцев получили ранения, более трехсот домов мирных жителей остались без электроснабжения.

Как сообщил журналистам представитель народной милиции ДНР, один из обстрелов был совершен в районе Белой Каменки. «В результате обстрела противника получили ранения два защитника республики. Оперативными действиями наших медиков им была оказана квалифицированная помощь», – сказал представитель ведомства, слова которого цитирует РИА «Новости».

Вместе с тем ночью украинские военные выпустили из 120-миллиметровых минометов более десяти мин по населенному пункту Жабичево. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП. «Без электричества остались более 310 домостроений», – сказал представитель ведомства.

Информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате обстрела уточняется.

Донецк, Светлана Антонова

Донецк. Другие новости 15.03.20

Россияне начали заражаться коронавирусом внутри страны. / В «лобовом» ДТП на заснеженной трассе погибли три человека (ФОТО). / Украинские неонацисты обстреляли посольство РФ в Киеве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»