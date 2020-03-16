В Иркутской области жертвами пожара стали семь человек

В поселке Усть-Уда Иркутской области после тушения пожара в жилом доме обнаружили мертвыми троих человек и пострадавших четыре ребенка, которые скончались в больнице. Пожарная сигнализация сработала, но люди не обратили на нее внимания. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе поступило в МЧС в пять утра. «К моменту прибытия пожарных подразделений веранда одной из квартир находилась в огне. В квартире были обнаружены семь человек: погибшие – мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом», – сказали в ведомстве.

Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков сообщил, что в январе в доме установили автономный пожарный извещатель. Он подавал сигнал, когда прибыли сотрудники экстренных служб. «Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», – отметил Пашков.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В СКР уточнили, что дети в возрасте 1 года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались

Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 16.03.20

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