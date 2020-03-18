Пациент психбольницы погиб во время десятого побега

В Хакасии два пациента Туимского психоневрологического интерната попытались сбежать. Один из них погиб, второй сломал ногу.

Как сообщает пресс-служба администрации республики, попытку побега двое мужчин предприняли в ночь на 18 марта. В Минтруда уточнили, что пациенты выломали решетку на окне третьего этажа здания и выпрыгнули.

В результате один из беглецов погиб от полученных травм. Отмечается, что это была его десятая попытка убежать из психоневрологического интерната. Второй пациент сломал себе ногу.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 18.03.20

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