При строительстве дорог в Татарстане и Ульяновской области похитили 21,5 млн рублей

В Татарстане по факту хищения средств из бюджета в отношении 32-летнего директора ООО «Агарум» возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении неустановленных должностных лиц ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году «Волго-Вятскуправтодор» провело аукцион по обустройству федеральных трасс М-5 и М-7 на территории Татарстана и Ульяновской области, победителем которого стала компания «Агарум».

Заказчик принял и оплатил работы в полном объеме. Однако оказалось, что директор «Агарум» при утверждении сметной документации представил поддельные счет-фактуры с завышенной на 21,5 млн рублей стоимостью металлического барьерного ограждения. При этом ответственные сотрудники «Волго-Вятскуправтодор» должным образом не проверили цены на материалы, что привело к утверждению сметы по завышенной стоимости.

Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 18.03.20

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