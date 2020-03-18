На мусороперерабатывающем комбинате в Татарстане нашли человеческую ногу

В Татарстане на территории предприятия по сортировке мусора обнаружена человеческая нога. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Конечность нашли в мешке для бытовых отходов в городе Набережные Челны, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время назначены судебно-медицинская и геномная экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 18.03.20

В Барнауле экс-полицейский проведет 8 лет в колонии и заплатит 13-миллионый штраф. / Экс-глава столичного СКР приговорен к длительному сроку заключения. / В Крыму «накрыли» подпольные мастерские по изготовлению оружия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»