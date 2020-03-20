В Красноярске 800 пассажиров штурмовали выход из аэропорта

В аэропорту Красноярска пассажиры трех самолетов несколько часов ждали постановлений о карантине в тесном помещении. В результате люди приняли решение штурмовать выход и покинули воздушную гавань без необходимых документов. Об этом сообщает портал ngs24.ru.

По словам очевидицы, прибывшей из Таиланда, еще в самолете всех предупредили по громкой связи: «Никто не выйдет [без постановлений], там дежурит милиция».

В тесном помещении набились пассажиры трех самолетов – около 800 человек. При этом справки выдавали три сотрудника Роспотребнадзора. За два часа получить документ удалось лишь 50 пассажирам. Выяснилось, что бланки люди должны заполнять сами.

«Выход из аэропорта решено было брать штурмом. Удивительно, но трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу», – отмечает девушка. В результате люди ушли без постановлений.

Другая пассажирка, которая не ушла и дождалась своей очереди, осталась без бланка, так как они закончились. В итоге всех отпустили с напутствием, что каждый должен позвонить в Роспотребнадзор и бумаги им привезут домой.

В Роспотребнадзоре агентству сообщили, что службе не хватает специалистов, сотрудники работают почти круглосуточно. В ведомстве добавили, что пассажиров проинформировали о том, что они должны оставаться дома, постановление об изоляции и больничный лист всем привезут на дом.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 20.03.20

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