В летевшем из Вьетнама самолете пассажиры усмирили дебошира скотчем

Во время перелета из Вьетнама в Читу один из пассажиров вел себя неадекватно. Командир воздушного судна предупредил о возможности экстренной посадки. Тогда другие пассажиры решили своими силами усмирить дебошира.

Об инциденте во время авиарейса Камрань (Вьетнам) – Чита (Россия) сообщили в пресс-службе МВД. По данным полиции, гражданин использовал нецензурную лексику, на замечания экипажа не реагировал, отказывался занять место, указанное в билете.

«Даже после того, как командир воздушного судна по громкой связи предупредил его о возможности экстренной посадки в случае продолжения противоправных действий, пассажир не унимался», – говорится в сообщении правоохранителей.

Тогда несколько других путешественников решили утихомирить хулигана. Они связали мужчине скотчем руки и ноги и посадили в кресло. Так он провел часть полета, пока немного не протрезвел, пишет Чита.ру.

После приземления дебошира передали полиции. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Чита, Зоя Осколкова

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