В Татарстане женщина ответит в суде за избиение маленькой дочки

В Татарстане в отношении 37-летней жительницы Азнакаевского района республики возбуждено уголовное дело по двум статьям – «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (п.«г» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2019-2020 годы подозреваемая систематически избивала дочь 2013 года рождения. Поводом для нанесения побоев становились незначительные вещи, например, недостаточно ровный почерк, «неправильно» завязанная шапка.

О противоправных действиях подозреваемой в правоохранительные органы сообщила бабушка девочки. Сейчас ребенок помещен в социальный приют для детей и подростков. Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

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