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Понедельник, 23 марта 2020, 16:48 мск

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Задержаны студенты, планировавшие атаку на учебное заведение на Сахалине

На Cахалине задержали двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение. Об этом сообщает ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, учащихся одного из местных учебных заведений 2002 и 2003 годов рождения вычислили в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Их заподозрили в интернет-пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные бомбы, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники с планами вооруженного нападения на учебное заведение.

Как отметили в ФСБ, по итогам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и других изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

Москва, Ольга Панфилова

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