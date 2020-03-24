В Йошкар-Оле нашли похищенного из роддома ребенка

Из роддома в Йошкар-Оле выкрали новорожденную девочку. Поисками ребенка занимались полиция и волонтеры. Малышку удалось отыскать. Возбуждено два уголовных дела.

Младенца похитили накануне днем в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», сообщили в СКР. Мать отошла из палаты на процедуры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Свидетели сообщили, что в больнице видели постороннюю женщину.

Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

На поиски ребенка направили наряды полиции, оперативников, участковых уполномоченных и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Кировской и Нижегородской областей. Представитель организации сообщил, что девочку нашли живой.

В настоящее время полицейские проверяют, тот и это ребенок. В пресс-службе МВД по Марий Эл заявили, что «информация о найденном младенце проверяется».

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

Йошкар-Ола. Другие новости 24.03.20

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