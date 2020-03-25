На пожаре в Пензенской области погибли семь человек

В ночь на 25 марта в городе Нижний Ломов произошел пожар, который унес жизни семи человек, в том числе троих детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенсоу области, сообщение о возгорании в частном жилом доме в Заречном переулке поступило на пульт дежурного в 01:30.

К моменту прибытия пожарных расчетов, дом и надворные постройки были объяты пламенем, пострадала кровля соседнего дома. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 25.03.20

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