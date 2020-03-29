Москвичка с подтвержденными коронавирусом сбежала из Коммунарки и пошла общаться с соседями

Жительница Москвы с подтвержденным коронавирусом сбежала из Медицинского центра в Коммунарке, приехала домой и пришла к соседям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 28 марта: дама без проблем вышла из вроде бы «закрытого» учреждения, приехала в свою квартиру, расположенную в доме нам Профсоюзной и спокойно пообщалась с тремя соседями.

Когда пациентку хватились в больнице, то сразу же направились к ней домой, но она уже закрылась в квартире и впускать медиков категорически отказалась.

Врачи вызывали полицейских, а те спасателей: они сняли дверь с петель и увезли беглянку уже в другую больницу, сообщает Baza.

Во всех подъездах дома сбежавшей провели химобработку, а весь ее подъезд закрыли на строгий карантин.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи, 8 человек скончались. Более 1 тысячи заболевших зарегистрировано в Москве.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.03.20

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