Стая бродячих собак растерзала жительницу Перми, возбуждено уголовное дело

В Перми стая бродячих собак растерзала 57-летнюю женщину.

По информации краевого управления Следственного управления, трагедия произошла вечером 27 марта в микрорайоне Висим Мотовилихинского района. Женщина 1962 года рождения возвращалась из гостей, и на улице Клыкова на нее набросилась стая бездомных собак. От полученных укусов горожанка умерла на месте. «Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, образовавшейся прижизненно от множественных укусов животных», – говорится в сообщении ведомства. Тело погибшей на следующее утро обнаружила прохожая.

В СУ СКР отметили, что обязанности по регулированию численности бродячих собак возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

По версии следователей, должностные лица этой организации исполняли свои обязанности ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности гибель человека. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования следствие даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в обязанности которых входит организация и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в Перми.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Пермь, Ольга Панфилова

Пермь. Другие новости 30.03.20

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