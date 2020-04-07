В Волгограде дети случайно сожгли пять домов

В Волгограде школьники развели костер, огонь перекинулся на сухой камыш и жилые здания. В результате выгорело 20 гектаров и пять частных домов.

Крупный пожар произошел накануне. Сегодня правоохранителям удалось выяснить причины возгорания. Оказалось, что 12-летние ребята развели костер, чтобы согреться. Когда огонь перекинулся на камыш, дети не смогли потушить пламя самостоятельно и сбежали, не предупредив о пожаре взрослых.

Из-за сильного ветра огонь быстро разнесло по округе, пламенем было охвачено 20 гектаров. Кроме того, от пожара пострадали пять жилых домов. В тушении принимали участие более 80 человек и более 30 единиц техники.

Полицейские установили личности школьников. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверки в отношении родителей, оставивших подростков без присмотра.

Волгоград, Зоя Осколкова

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